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Ждет рассмотрения

Отмена 0.5% комиссии за зачисление средств по Visa Moneytransfer/MasterCard Moneysend

Предлагаю отменить 0.5% комиссию за зачисление средств по Visa Moneytransfer/MasterCard Moneysend (например, при переводах с QIWI).

Даже в самом Сбербанке (!) такой комисии нет, как впрочем и в Приватбанке, и Русском Стандарте.



А наиболее хорошо с точки зрения интересов банка сделано в Русском Стандарте: там пришедшие средства блокируются до тех пор пока непосредственно сами деньги не придут (перевод же происходит формально "мгновенно").

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