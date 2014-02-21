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Michael
(Archangel83)
Ждет рассмотрения
Отмена 0.5% комиссии за зачисление средств по Visa Moneytransfer/MasterCard Moneysend
Предлагаю отменить 0.5% комиссию за зачисление средств по Visa Moneytransfer/MasterCard Moneysend (например, при переводах с QIWI).
0
Даже в самом Сбербанке (!) такой комисии нет, как впрочем и в Приватбанке, и Русском Стандарте.
А наиболее хорошо с точки зрения интересов банка сделано в Русском Стандарте: там пришедшие средства блокируются до тех пор пока непосредственно сами деньги не придут (перевод же происходит формально "мгновенно").
Комментарии 1
Отменив 0.5%, мгновенность будет потеряна - бабло будет идти несколько дней. Ну и накой оно надо тогда?