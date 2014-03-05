На рассмотрении
Помощь!
Сночало я думаю ,людям надо помочь с вывода с топ листа если погашены кредиты и ли другие продукты банков ,смысла нет держать людей и потом предлогать продукты банков. Я лично сам с этим столкнулся и знаю не понаслышке. И даже если реально , то почемубы и нет ! Заранее блогадарен если моё предложения дойдёт до банков и будет расмотрено в лучшею сторону заёмщиков. Заранее блогадарен! Спасибо banki.ru за то что вы есть !
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Комментарии 3
Из вашего сообщения, к сожалению, нам не удалось понять сути проблемы. Какой помощи вы ожидали и не получили? В чём это выражается? Чего, конкретно, хотелось бы?
P.S. Чуть меньшее количество опечаток и ошибок в ваших сообщениях могло бы поспособствовать прояснению ситуации.