На рассмотрении

Помощь!

Сночало я думаю ,людям надо помочь с вывода с топ листа если погашены кредиты и ли другие продукты банков ,смысла нет держать людей и потом предлогать продукты банков. Я лично сам с этим столкнулся и знаю не понаслышке. И даже если реально , то почемубы и нет ! Заранее блогадарен если моё предложения дойдёт до банков и будет расмотрено в лучшею сторону заёмщиков. Заранее блогадарен! Спасибо banki.ru за то что вы есть !

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