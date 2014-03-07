Не активировать кредитные карты без подтверденного согласия клиента

Ждет рассмотрения

Во избежание ситуаций, подобных:1. Ввести исключительно голосовую активацию кредитных карт по Ситифон, с подтверждением от клиента фио, данных паспорта, кодового слова и намерения активации карты с обязательной записью телефонных переговоров2. После активации карты по Ситфон незамедлительно отправлять клиенту по email, смс и почтовому адресу уведомление о факте активации кредитной карты3. В случае не поступления по истечении 5 рабочих дней со дня отправки уведомления об активации карты претензий от клиента, считать клиента вступившим в пользование картой и соответствующим ей кредитомФакты несанкционированной активации кредитных карт и неправомочного начисления задолженностей наносит ущерб репутации банка и влечет за собой риск коллективных исков.