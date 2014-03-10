Ждет рассмотрения

Электронная очередь

Предлагаю вывести электронные очереди по каждому отделению в мобильные приложения, в связи с тем, что у деловых людей очень мало времени, они стараются каждое свободное время использовать продуктивней. Для примера, обеденное время, использовали бы для обеда и через приложение, смогли бы отслеживать электронную очередь в отделении, в добавок брать и удалять номерок, данной очереди. Тем самым сократим присутствие очереди в отделениях банка и добавляем возможность в прямом эфире отслеживать свою очередь. Тем самым экономим очень важное время клиентов. не создаем большое скопление людей в самом отделении, исчезает негативность клиентов от ожидания очереди.

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