Реализовано

дебетовые карты Аэрофлота

Имею к золотую кредитную карту Амех Аэрофлот в рублях. Имею потребность иметь такую же в евро. Банк отказывает- две одинаковые кредитные карты невозможно, хотя для меня как клиента карта в рублях и евро это две большие разницы. Предлагаю решение -дополнительный выпуск дебетовых карт РС Аэрофлот в другой валюте при наличии кредитной РС Аэрофлот . Возможно, выпустить дебетовые РС Аэрофлот категорий Голд и Платинум. В идеале, номинированные в рублях, долларах США и Евро.

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