Реализовано
дебетовые карты Аэрофлота
Имею к золотую кредитную карту Амех Аэрофлот в рублях. Имею потребность иметь такую же в евро. Банк отказывает- две одинаковые кредитные карты невозможно, хотя для меня как клиента карта в рублях и евро это две большие разницы. Предлагаю решение -дополнительный выпуск дебетовых карт РС Аэрофлот в другой валюте при наличии кредитной РС Аэрофлот . Возможно, выпустить дебетовые РС Аэрофлот категорий Голд и Платинум. В идеале, номинированные в рублях, долларах США и Евро.
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Комментарии 6
В настоящее время на имя одного Клиента могут быть выпущены следующие Карты из линейки Карт «Аэрофлот»: дебетовая Карта «Аэрофлот» (в настоящее время не оформляется) и две Кредитные Карты разных платежных систем – American Express, в том числе Карты со Счетом в валюте, и MasterCard.
В случае принятия Банком решения о возобновлении выпуска дебетовой Карты «Аэрофлот» информация обязательно будет размещена на сайте Банка.
С уважением,
Соколова Дарья
ЗАО «Банк Русский Стандарт»
По решению Банка Вам была выпущена карта Аэрофлот в евро.
Благодарю Вас за проявленный интерес к продуктам нашего Банка.
С уважением,
Соколова Дарья
ЗАО «Банк Русский Стандарт»