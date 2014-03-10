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Аватар Silvio Burbero IV (AlexPretty)
10.03.2014 23:44 #
Реализовано

дебетовые карты Аэрофлота

Имею к золотую кредитную карту Амех Аэрофлот в рублях. Имею потребность иметь такую же в евро. Банк отказывает- две одинаковые кредитные карты невозможно, хотя для меня как клиента карта в рублях и евро это две большие разницы. Предлагаю решение -дополнительный выпуск дебетовых карт РС Аэрофлот в другой валюте при наличии кредитной РС Аэрофлот . Возможно, выпустить дебетовые РС Аэрофлот категорий Голд и Платинум. В идеале, номинированные в рублях, долларах США и Евро.
6

Комментарии 6

Соколова Дарья
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14.03.2014 в 14:56 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
AlexPretty
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Это хорошая идея про связанные кобрендинговые карты Аэрофлота: smile:!: smile:?: кредитная+дебетовая. Например кредитная Амех в рублях +дебетовая Мастеркард или Виза в Евро.
Соколова Дарья
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Добрый день, Berlusconi Grace!

В настоящее время на имя одного Клиента могут быть выпущены следующие Карты из линейки Карт «Аэрофлот»: дебетовая Карта «Аэрофлот» (в настоящее время не оформляется) и две Кредитные Карты разных платежных систем – American Express, в том числе Карты со Счетом в валюте, и MasterCard.
В случае принятия Банком решения о возобновлении выпуска дебетовой Карты «Аэрофлот» информация обязательно будет размещена на сайте Банка.

С уважением,
Соколова Дарья
ЗАО «Банк Русский Стандарт»
Соколова Дарья
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21.03.2014 в 13:12 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
Соколова Дарья
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01.05.2014 в 10:56 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
Соколова Дарья
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Добрый день, Berlusconi Grace!

По решению Банка Вам была выпущена карта Аэрофлот в евро.
Благодарю Вас за проявленный интерес к продуктам нашего Банка.

С уважением,
Соколова Дарья
ЗАО «Банк Русский Стандарт»
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