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Аватар Андрей Митрохин (Andrey-m)
14.03.2014 16:28 #
Ждет рассмотрения

Страны открытые для карты

Предлагаю добавить в СБОЛ отображение информации о странах открытых для карт.
Упростить добавление нужных стран например непосредственно через СБОЛ.
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