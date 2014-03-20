Подписаться на идею сергей (ysy00)

Ждет рассмотрения

Запрет на операции по карте, если валюта списания отличается от валюты счёта

Ситуация.

Бронирую отель в Европе. Отель берёт предоплату. Указываю евровую карту, подразумевая что отель будет списывать сумму в евро. Отель, тем не менее, зачем-то списывает сумму в долларах по непонятно какому курсу (насколько я понимаю - это называется DCC). Итог - две лишних конвертации. Одна из евро в доллары, инициированная отлем, вторая обратно в евро потому что валюта счёта - евро. По наблюдениям переплата составляет от трёх процентов.



Идея.

Иметь возможность запретить по карте операции валюта которых отлична от валюты счёта.

Получив отказ продавец обращается ко мне, а я ему объясняю - как правильно списать деньги.



Ну и вполне может помочь в борьбе с жуликами, делающими покупки по моей карте за границей.

0