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сергей
(ysy00)
Ждет рассмотрения
Запрет на операции по карте, если валюта списания отличается от валюты счёта
Ситуация.
0
Бронирую отель в Европе. Отель берёт предоплату. Указываю евровую карту, подразумевая что отель будет списывать сумму в евро. Отель, тем не менее, зачем-то списывает сумму в долларах по непонятно какому курсу (насколько я понимаю - это называется DCC). Итог - две лишних конвертации. Одна из евро в доллары, инициированная отлем, вторая обратно в евро потому что валюта счёта - евро. По наблюдениям переплата составляет от трёх процентов.
Идея.
Иметь возможность запретить по карте операции валюта которых отлична от валюты счёта.
Получив отказ продавец обращается ко мне, а я ему объясняю - как правильно списать деньги.
Ну и вполне может помочь в борьбе с жуликами, делающими покупки по моей карте за границей.
Комментарии 3
Уточнение - нужно не запрет на операции, отличающиеся от валюты счёта, а возможность разрешения/запрета конкретных валют.
Например, при использовании рублёвой карты за рубежом, наоборот, нужно запретить рубли! Ибо это будет DCC, в отличие от списания в любой другой валюте.
Все очень тонко. А если я буду из отпуска свой московский сотовый с сайта пополнять?