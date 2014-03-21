Выпуск карт системы UnionPay

Илья Лузерсон 21.03.2014 22:41 # а в чем нестабильность карт системы Виза и Мастеркард, выпускаемых Авангардом??? 0
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Я имею ввиду платёжные системы в целом. Они хотят - работают, не хотят - не работают. Сегодня неприятности нас обошли стороной, а где гарантии, что завтра Визе с Мастеркардом ещё каких-нибудь "санкций" не захочется?
Вот изгонят из России Визу вместе с Мастеркардом (есть такое негласное пожелание, и, скорее всего, оно будет реализовано в обозримом будущем), и тут уже хоть чем не пользуйся - не поможет, будем срочно создавать свои платёжные системы. Лучше своевременно подстраховаться, иметь работающую альтернативу, т.к. наша национальная платёжная система, будь она трижды хорошей, за рубежом заработает очень и очень не скоро.
На данный момент Виза и Мастеркард фактически являются монополистами на российском рынке, и даже если этим системам разрешат у нас работать дальше, необходимо не допустить их дальнейшего практически монопольного положения на нашем рынке посредством ввода новых международных платёжных систем.
А как же изгоняющие будут приложения для своих айфонов покупать? Там юнионпэй не принимают
UnionPay тоже не принимают в цивилизованном мире.