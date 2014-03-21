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Ждет рассмотрения

Выпуск карт системы UnionPay

В связи с нестабильной работой систем Виза и Мастеркард, предлагаю рассмотреть возможность начала выпуска банком карт системы UnionPay

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