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Аватар Иван (StrangerRW)
21.03.2014 22:34 #
Ждет рассмотрения

Выпуск карт системы UnionPay

В связи с нестабильной работой систем Виза и Мастеркард, предлагаю рассмотреть возможность начала выпуска банком карт системы UnionPay
5

Комментарии 5

Илья Лузерсон
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а в чем нестабильность карт системы Виза и Мастеркард, выпускаемых Авангардом???
therox
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В связи с нестабильной работой систем Виза и Мастеркард, предлагаю не пользоваться банками друганов великого Пу.
StrangerRW
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а в чем нестабильность карт системы Виза и Мастеркард, выпускаемых Авангардом???

Илья Лузерсон

Я имею ввиду платёжные системы в целом. Они хотят - работают, не хотят - не работают. Сегодня неприятности нас обошли стороной, а где гарантии, что завтра Визе с Мастеркардом ещё каких-нибудь "санкций" не захочется?

В связи с нестабильной работой систем Виза и Мастеркард, предлагаю не пользоваться банками друганов великого Пу.

Sergey Alipchenkov

Вот изгонят из России Визу вместе с Мастеркардом (есть такое негласное пожелание, и, скорее всего, оно будет реализовано в обозримом будущем), и тут уже хоть чем не пользуйся - не поможет, будем срочно создавать свои платёжные системы. Лучше своевременно подстраховаться, иметь работающую альтернативу, т.к. наша национальная платёжная система, будь она трижды хорошей, за рубежом заработает очень и очень не скоро.

На данный момент Виза и Мастеркард фактически являются монополистами на российском рынке, и даже если этим системам разрешат у нас работать дальше, необходимо не допустить их дальнейшего практически монопольного положения на нашем рынке посредством ввода новых международных платёжных систем.
BillyBones
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Вот изгонят из России Визу вместе с Мастеркардом (есть такое негласное пожелание, и, скорее всего, оно будет реализовано в обозримом будущем)

А как же изгоняющие будут приложения для своих айфонов покупать? Там юнионпэй не принимают smile:cry:
navion
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Лучше своевременно подстраховаться, иметь работающую альтернативу, т.к. наша национальная платёжная система, будь она трижды хорошей, за рубежом заработает очень и очень не скоро.

Иван

UnionPay тоже не принимают в цивилизованном мире.
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