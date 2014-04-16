Вход
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «Авангард»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар Стрельников Олег (ois1977)
16.04.2014 21:47 #
Ждет рассмотрения

ИБ: Добавить получателя платежа: ОАО "Волгоградэнергосбыт"

Коммунальные услуги, г. Волгоград
0

Комментарии

Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.