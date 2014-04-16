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Аватар Стрельников Олег (ois1977)
16.04.2014 21:57 #
Принято

В идеях не видны комментарии

Нужно починить
4

Комментарии 4

Ksiu_Sallivan
#
19.08.2014 в 14:05 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»
Ksiu_Sallivan
#
19.08.2014 в 14:05 статус идеи изменен с «Реализовано» на «На рассмотрении»
Ksiu_Sallivan
#
19.08.2014 в 14:06 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
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