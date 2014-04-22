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Создать не только ссылку на банк

Создать не только ссылку на банк, а представить при входе на страницу отдельного банка мини презентацию по услугам для узкого но широкого пользователя в виде флэш- анимации по банковским картам, вкладам, по процентам, и прочим, ипотеке. Сейчас нет динамики, аляпистые картинки напрягают глаза. А здесь появиться площадка для нового витка конкурентной борьбы, появиться страничка флагманских офисов, представленных на конкурс клиенту, клиенту будет видно к чему стремиться банк, онлайн консультанты банка также могут перейти со страниц собственных банков - это не сложно. Появление здоровой конкуренции подстегнет уже застагнированный рынок банковских услуг. Всего вам самого наилучшего.

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