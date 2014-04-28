Включить смс-уведомление о блокировке карты в базовый пакет либо еще как-то сделать его активным по умолчанию

Ждет рассмотрения

Собственно, идея простая. Клиент должен узнавать о блокировке карты не только после захода в интернет-банк или звонка сотрудника, но и смской. Блокировка карты - одна из тех ситуаций, которые приятными назвать сложно, но в оповещении о которой все средства хороши. В интернет-банк, особенно в поездке, зайти не всегда возможно (хотя клиент и обязан по договору), сотрудник банально может не дозвониться, а в неприятную ситуацию попасть с заблокированной картой возможно (собственно, я попал). Эта смска - одна за всю историю жизни карты, а потому ни расходов со стороны банка не принесет, ни надоесть клиентам не успеет. По-моему, решение о включении ее базовый пакет должно быть однозначным и, видимо, не было принято по недосмотру. Предлагаю исправить это досадное недоразумение