Ждет рассмотрения

Шаблон валютных платежей

Есть такая особенность валютных переводов, что перевод не себе должен сопровождаться прикладыванием разрешительного документа, например, доказывающего родство. Неудобно, что это надо делать каждый раз, т.к. в шаблоне нельзя прикрепить документ.

В принципе, вроде как, можно это это пережить даже на Android'е, если сумма перевода не требует ЭЦП (на Android'е ЭЦП не работает), но если требует, то решение задачи в данный момент мне неизвестно.

Просьба сделать возможным прикреплять документ к шаблону, чтобы ЭЦП подписывала его тоже.



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