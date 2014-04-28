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Аватар А Е (АЕ_)
28.04.2014 22:03 #
Ждет рассмотрения

Шаблон валютных платежей

Есть такая особенность валютных переводов, что перевод не себе должен сопровождаться прикладыванием разрешительного документа, например, доказывающего родство. Неудобно, что это надо делать каждый раз, т.к. в шаблоне нельзя прикрепить документ.
В принципе, вроде как, можно это это пережить даже на Android'е, если сумма перевода не требует ЭЦП (на Android'е ЭЦП не работает), но если требует, то решение задачи в данный момент мне неизвестно.
Просьба сделать возможным прикреплять документ к шаблону, чтобы ЭЦП подписывала его тоже.
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