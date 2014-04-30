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Andre
(agalutin)
Ждет рассмотрения
Добавить к оповещениям возможность получения по e-mail (добавить к SMS).
Привет,
5
недавно ситибанк подключил мне бесплатную нотификацию о списаниях, у них она приходит по двум каналам - SMS и e-mail. Аналогично, по операциям переводов и т.п. в райфайзене - приходят парой смс и e-mail.
Это удобно! Информация о всех транзациях в почте. Прошу добавить такую возможность для карт/счетов банка авангард.
P.S. Интересно, что емейл приходит на телефон быстрее чем SMS (оператор МТС), а сити для типовых операций, сделанных в ночное время присылает сразу е-мейл и только утром - смски.
Комментарии 5
Если будет такой сервис, я тут же отключу на мобиле услугу SMS вообще, и пусть SMS-спамеры горят в аду.
Услугой SMS пользуюсь фактически только ради Авангарда.
Дык проголосуйте ))