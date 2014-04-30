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Аватар Andre (agalutin)
30.04.2014 12:26 #
Ждет рассмотрения

Добавить к оповещениям возможность получения по e-mail (добавить к SMS).

Привет,
недавно ситибанк подключил мне бесплатную нотификацию о списаниях, у них она приходит по двум каналам - SMS и e-mail. Аналогично, по операциям переводов и т.п. в райфайзене - приходят парой смс и e-mail.

Это удобно! Информация о всех транзациях в почте. Прошу добавить такую возможность для карт/счетов банка авангард.

P.S. Интересно, что емейл приходит на телефон быстрее чем SMS (оператор МТС), а сити для типовых операций, сделанных в ночное время присылает сразу е-мейл и только утром - смски.
5

Комментарии 5

rdc
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Поддерживаю.
Если будет такой сервис, я тут же отключу на мобиле услугу SMS вообще, и пусть SMS-спамеры горят в аду.
Услугой SMS пользуюсь фактически только ради Авангарда.
АЕ_
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Поддерживаю.
agalutin
#

Поддерживаю.

А Е

Дык проголосуйте ))
AnnaD
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+ smile:)
murzin
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Идею поддерживаю, вот только со стороны банка, по-моему, никто предложения эти не читает. Обратите внимание, что последние предложения которые перешли в стадию рассмотрения датируются 2011 годом. С тех пор всё что было предложено лежит мёртвым грузом, никто эти сообщения не читает.
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