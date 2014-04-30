Отклонено

Частично компенсировать комиссию QIWI вкладчикам

Узнал, что с 01 июня 2014 года сервис QIWI вводит комиссию 1,5% за пополнение счетов в ТКС банке. Это очень плохо, QIWI - самый удобный способ пополнения.



Прошу банк изыскать возможность частично компенсировать комиссию QIWI на следующих условиях: комиссия компенсируется банком при пополнении на сумму, не превышающую средний остаток по депозитным счетам за 30 предыдущих дней. Таким образом, при наличии вкладов на сумму от 300.000 руб за предыдущие 30 дней пополнение из QIWI будет бесплатным на сумму 300.000 руб.



Или хотя бы компенсировать комиссию за пополнение на сумму не более 50% процентов от среднего ежедневного остатка по депозитным счетам за предыдущие 30 дней. Таким образом при наличии вкладов на сумму не меньше 600.000 рублей можно будет бесплатно пополнить через QIWI на сумму 300.000 руб.



На крайний случай, компенсировать комиссию за пополнение на сумму не более 25% процентов от среднего ежедневного остатка по депозитным счетам за предыдущие 30 дней. Для самых храбрых вкладчиков-превышенцев.



В любом случае, бесплатные пополнения через QIWI не должны превышать 300.000 руб. в месяц и пополнение через QIWI должно уменьшать общий лимит бесплатных пополнений через партнеров. Разумеется, нужен отдельный счетчик бесплатных пополнений с QIWI.



Таким образом банк поддержит хотя бы крупных вкладчиков. Для начала. А потом QIWI одумается.

8