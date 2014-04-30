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Аватар Максим Гранин (Sardinoff)
30.04.2014 14:11 #
Отклонено

Частично компенсировать комиссию QIWI вкладчикам

Узнал, что с 01 июня 2014 года сервис QIWI вводит комиссию 1,5% за пополнение счетов в ТКС банке. Это очень плохо, QIWI - самый удобный способ пополнения.

Прошу банк изыскать возможность частично компенсировать комиссию QIWI на следующих условиях: комиссия компенсируется банком при пополнении на сумму, не превышающую средний остаток по депозитным счетам за 30 предыдущих дней. Таким образом, при наличии вкладов на сумму от 300.000 руб за предыдущие 30 дней пополнение из QIWI будет бесплатным на сумму 300.000 руб.

Или хотя бы компенсировать комиссию за пополнение на сумму не более 50% процентов от среднего ежедневного остатка по депозитным счетам за предыдущие 30 дней. Таким образом при наличии вкладов на сумму не меньше 600.000 рублей можно будет бесплатно пополнить через QIWI на сумму 300.000 руб.

На крайний случай, компенсировать комиссию за пополнение на сумму не более 25% процентов от среднего ежедневного остатка по депозитным счетам за предыдущие 30 дней. Для самых храбрых вкладчиков-превышенцев.

В любом случае, бесплатные пополнения через QIWI не должны превышать 300.000 руб. в месяц и пополнение через QIWI должно уменьшать общий лимит бесплатных пополнений через партнеров. Разумеется, нужен отдельный счетчик бесплатных пополнений с QIWI.

Таким образом банк поддержит хотя бы крупных вкладчиков. Для начала. А потом QIWI одумается.
8

Комментарии 8

dezhkov
#
Пополнять вклады через QIWI??? Мне кажется большинство предпочитают вклады (не карту) пополнять межбанком, 1,5% бонуса все-таки! smile:)
Sardinoff
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Пополнять вклады через QIWI??? Мне кажется большинство предпочитают вклады (не карту) пополнять межбанком, 1,5% бонуса все-таки! [img]/bitrix/images/forum/smile/ab.gif" border="0" alt="smile:[/img]

Дмитрий


Нет, пополнять любой счет в ТКС банке, в том числе грядущий вклад-сейф до востребования, а также СКС дебетовой карты. Сумма вкладов за последние 30 дней определяет лишь размер компенсации комиссии QIWI.
maks-iv
#
А где Вы (Sardinoff) об этом узнали?
Sardinoff
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А где Вы (Sardinoff) об этом узнали?

Максим Иванов


Если Вы имеете в виду информацию о грядущей отмене бесплатного пополнения через QIWI, то узнал тут:

http://www.banki.ru/forum/index.php?P...age2740598
svetin
#
Ситуации бывают разные.
Я за доп. возможности от QIWI.
Sardinoff
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Ситуации бывают разные.
Я за доп. возможности от QIWI.

svetin


Я тоже за, но на QIWI мы воздействовать не можем, а платить за всех клиентов 1,6% ТКС банк не хочет.
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