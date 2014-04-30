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Внося деньги на чужую карту можно легко получить паспортные данные владельца

При внесении наличных денег в кассе банка на карту другого человека, вносителю кассир выдает приходный ордер на внесенную сумму. Также в приходном ордере указаны все паспортные данные владельца карты (серия, номер, кем выдан, когда).

А ведь чтобы внести деньги на карту другого человека, достаточно знать его ФИО и год рождения.

Т.е. зная ФИО и год рождения, я могу прийти в кассу авангарда, положить на его счет допустим 30 руб и получить приходный ордер со всеми его паспортными данными.

Необходимо исключить из приходного ордера информацию по паспортным данным в случае, если деньги на карту вносит не владелец карты.

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