да-да, Сбербанк когда-то при переводе с карты на карту (достаточно знать номер) выдавал отправителю фамилию и имя получателя. довольно просто было подобрать срок действия и - можно отоваривать на ресурсах, которым CVC не нужен. потом заменили на имя-отчество и первую букву фамилии.