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Ввести расходные лимиты карты по всем CNP-операциям и по операциям с магнитной полосой

Не всегда фрод-мониторинг банка может распознать мошенническую операцию. Именно клиент точно знает, какой у него текущий профиль использования карты и может принять осознанное решение, какие функции карты в данное время ему не нужны. Поэтому так важны индивидуальные настройки клиента по безопасности.

К банку есть 2 предложения по повышению безопасности владения картами банка путем введения двух новых типов расходных лимитов, которые могут быть индивидуально изменены клиентом:



1. Предлагаю заменить расходные лимиты "по операциям в сети Интернет (кроме Интернет-банка)", который сейчас распространяется только на операции электронной коммерции, на более всеобъемлющие лимиты по всем CNP-операциям, т.е. операциям, проводимым путем использования реквизитов карты без чтения информации с физического носителя.

Эта замена позволит полностью охватить как мошенничество в интернете, телефону и по почте (покупки, пополнение счетов мобильных телефонов, пополнение электронных кошельков, переводы с карты на карту и т.д.), так и с помощью ручного ввода реквизитов карты на эл. терминале без использования карты.



2. Предлагаю ввести лимиты (лимит) на операции по магнитной полосе карты либо возможность запрещать и разрешать такие операции. Например, в Ханты-Мансийском банке уже с октября прошлого года практикуется возможность клиента разрешать и запрещать такие операции. Такие лимиты актуальны в крупных городах, где большинство торговых точек уже имеют принимать чип, и эффективны при противодействии скиммингу.



Кроме того, есть предложение организационного характера. Имеет смысл выдавать каждому новому клиенту вместе с картой памятку с описанием индивидуально устанавливаемых лимитов и страновых ограничений и их особенностей.

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