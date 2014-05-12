Ждет рассмотрения
Приложение "Метро" к любой карте.
Добрый день,
3
предлагаю внести возможность добавить транспортное приложение к любой карте, как опцию (например, как сейчас есть возможность добавить PayPass)
В этом случае не будет необходимости выпускать лишнюю карту.
Например, в моем случае: для расчетов я пользуюсь Платиновой картой, а карта метро просто лежит в кошельке и для расчетов в качестве платежного средства (за исключением оплаты транспорта) не используется никогда.
Было бы очень удобно не иметь лишней карты.
Комментарии 3