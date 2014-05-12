Ждет рассмотрения

Приложение "Метро" к любой карте.

Добрый день,

предлагаю внести возможность добавить транспортное приложение к любой карте, как опцию (например, как сейчас есть возможность добавить PayPass)

В этом случае не будет необходимости выпускать лишнюю карту.

Например, в моем случае: для расчетов я пользуюсь Платиновой картой, а карта метро просто лежит в кошельке и для расчетов в качестве платежного средства (за исключением оплаты транспорта) не используется никогда.



Было бы очень удобно не иметь лишней карты.



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