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Аватар Павел Ивлиев (Ivliev74)
12.05.2014 14:57 #
Ждет рассмотрения

Приложение "Метро" к любой карте.

Добрый день,
предлагаю внести возможность добавить транспортное приложение к любой карте, как опцию (например, как сейчас есть возможность добавить PayPass)
В этом случае не будет необходимости выпускать лишнюю карту.
Например, в моем случае: для расчетов я пользуюсь Платиновой картой, а карта метро просто лежит в кошельке и для расчетов в качестве платежного средства (за исключением оплаты транспорта) не используется никогда.

Было бы очень удобно не иметь лишней карты.
3

Комментарии 3

therox
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Пожалуй, правильная идея. В связи с таким "кидком" мосгортранса кредитной системы оплаты проезда, смысла в еще одной карте нет. Но, тем не менее, иногда транспортное приложение весьма было бы полезным.
АЕ_
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Наверное, PayPass с метро не получится скрестить.
Ivliev74
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Если нет возможности "скрестить" PayPass и метро, то предлагаю реализовать транспортное приложение на картах без PayPass
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