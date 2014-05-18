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Показывать процентные ставки по кредитным картам

Сейчас в CitiOnline при просмотре информации о кредитной карте нигде нет упоминания о процентных ставках. Если бы стаква была единая для всех, то её можно было бы хотя бы посмотреть в тарифах, но т.к. стаки для разных клиентов могут отличаться, то вообще непонятно, какая у тебя ставка.



Поскольку для разных типов операций (покупка, заплати в рассрочку, снятие наличных, Универсальный Перевод) ставки отличаются, то имеет смысл показывать их все.



Особое недоумение вызывает тот факт, что даже при просмотре операций, уже оформленных по программе Заплати в Рассрочку, не отображается ставка по данным операциям.

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