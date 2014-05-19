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Реализовано

Лента новостей определённого множества Банков

Было бы неплохо дать юзеру возможность следить за новостями о банках, представляющих для него наибольший интерес.

Список наиболее интересных банков мог бы формироватьсья либо юзером вручную, либо составляться из тех, клиентом которых является юзер.



P.S. Может такое уже есть, но я не нашёл - приходится парсить руками скриптиком, что не есть хорошо)

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