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Аватар Николай (Raudward)
19.05.2014 11:31 #
Реализовано

Лента новостей определённого множества Банков

Было бы неплохо дать юзеру возможность следить за новостями о банках, представляющих для него наибольший интерес.
Список наиболее интересных банков мог бы формироватьсья либо юзером вручную, либо составляться из тех, клиентом которых является юзер.

P.S. Может такое уже есть, но я не нашёл - приходится парсить руками скриптиком, что не есть хорошо)
4

Комментарии 4

Mintonist
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Уже неоднократно предлагалась эта идея. И мной тоже (http://www.banki.ru/friends/ideas/?detail=5728545)

За полгода такую "мелочь" не смогли сделать(
Мелочь - с т.з. программирования, и совсем не "мелочь" с т.з. текущей ситуации с банками и пользы от этого нововведения для ваших пользователей.
ardneh
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Подписка на новости конкретных банков реализована на их страницах в блоке новостей. Например: http://www.banki.ru/banks/bank/absolu...ews-widget Для авторизованных посетителей — в 1 клик. Для не авторизованных нужно сообщить нам e-mail.
ardneh
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27.04.2016 в 17:20 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»
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