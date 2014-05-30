Подписаться на идею Александр Ушаков

Отклонено

Работаю и плачу налоги в Сочи .Регистрация в Краснодарском крае.р-с в сбер банке ,кредит не могу получить без знакомых в банке.

Может есть люди которые могут дать деньги под проценты ,раз банки нужны только для своих.

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