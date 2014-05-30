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Аватар Александр Ушаков
30.05.2014 13:07 #
Отклонено

Работаю и плачу налоги в Сочи .Регистрация в Краснодарском крае.р-с в сбер банке ,кредит не могу получить без знакомых в банке.

Может есть люди которые могут дать деньги под проценты ,раз банки нужны только для своих.
2

Комментарии 2

Редактор
#
30.05.2014 в 15:04 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
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