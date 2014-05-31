Отклонено

Самостоятельно отзывать поручение на межбанковский перевод денег по шаблону в ИБ

Мне очень нравится, что в ТКС банке можно переводить деньги по сохраненному в интернет банке шаблону без ввода СМС кода при каждом переводе. Это позволило мне сделать ТКС основным расчетным банком для межбанковских переводов.



Но иногда бывает так, что нужно отозвать перевод после того, как он принят банком. Как известно, при межбанковском переводе деньги сначала списываются с расчетного счета клиента и поступают на консолидированный счет банка, где дожидаются ближайшего банковского рейса. Можно отменить перевод пока сумма фактически не покинула банк, для этого нужно успеть обратиться в банк. Деньги возвращаются на счет в течение нескольких минут, реже - часов.



Предлагаю автоматизировать этот процесс. Пусть перевод по шаблону проходит все также без ввода СМС кода, но в истории платежей и переводов в ИБ пусть появляется кнопочка напротив каждого принятого, но еще не исполненного перевода, и чтобы при нажатии на данную кнопочку клиенту на телефон отправлялся бы СМС код. После ввода этого кода в ИБ пусть АБС сама отменяет перевод. Ну и потом пусть приходит СМС с сообщением, что отзыв платежного поручения на перевод денег на такую то сумму принят банком, деньги будут возвращены на счет тогда то.



Это позволит ускорить возврат денег, а также будет экономить трудозатраты банка, равно как и время клиента. В некоторых случаях, когда перевод по шаблону совершается непосредственно перед очередным банковским рейсом, мгновенно переданное в банк заявление на отзыв перевода позволит спасти деньги от нежелательного перевода. Все же дозвониться в банк или написать письмо - это дольше, чем нажать на кнопку в ИБ и ввести СМС код.

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