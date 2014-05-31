Отклонено
Самостоятельно отзывать поручение на межбанковский перевод денег по шаблону в ИБ
Мне очень нравится, что в ТКС банке можно переводить деньги по сохраненному в интернет банке шаблону без ввода СМС кода при каждом переводе. Это позволило мне сделать ТКС основным расчетным банком для межбанковских переводов.
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Но иногда бывает так, что нужно отозвать перевод после того, как он принят банком. Как известно, при межбанковском переводе деньги сначала списываются с расчетного счета клиента и поступают на консолидированный счет банка, где дожидаются ближайшего банковского рейса. Можно отменить перевод пока сумма фактически не покинула банк, для этого нужно успеть обратиться в банк. Деньги возвращаются на счет в течение нескольких минут, реже - часов.
Предлагаю автоматизировать этот процесс. Пусть перевод по шаблону проходит все также без ввода СМС кода, но в истории платежей и переводов в ИБ пусть появляется кнопочка напротив каждого принятого, но еще не исполненного перевода, и чтобы при нажатии на данную кнопочку клиенту на телефон отправлялся бы СМС код. После ввода этого кода в ИБ пусть АБС сама отменяет перевод. Ну и потом пусть приходит СМС с сообщением, что отзыв платежного поручения на перевод денег на такую то сумму принят банком, деньги будут возвращены на счет тогда то.
Это позволит ускорить возврат денег, а также будет экономить трудозатраты банка, равно как и время клиента. В некоторых случаях, когда перевод по шаблону совершается непосредственно перед очередным банковским рейсом, мгновенно переданное в банк заявление на отзыв перевода позволит спасти деньги от нежелательного перевода. Все же дозвониться в банк или написать письмо - это дольше, чем нажать на кнопку в ИБ и ввести СМС код.
Комментарии 6
Внутри банка не прокатит. Там деньги практически мгновенно поступают на счёт контрагента.
Здравствуйте.
В связи с изменением сроков отправки переводов отмена более не представляется возможной.
С уважением,
Тинькофф Банк.