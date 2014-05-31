Вход
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «Тинькофф Банк»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар Максим Гранин (Sardinoff)
31.05.2014 18:06 #
Отклонено

Самостоятельно отзывать поручение на межбанковский перевод денег по шаблону в ИБ

Мне очень нравится, что в ТКС банке можно переводить деньги по сохраненному в интернет банке шаблону без ввода СМС кода при каждом переводе. Это позволило мне сделать ТКС основным расчетным банком для межбанковских переводов.

Но иногда бывает так, что нужно отозвать перевод после того, как он принят банком. Как известно, при межбанковском переводе деньги сначала списываются с расчетного счета клиента и поступают на консолидированный счет банка, где дожидаются ближайшего банковского рейса. Можно отменить перевод пока сумма фактически не покинула банк, для этого нужно успеть обратиться в банк. Деньги возвращаются на счет в течение нескольких минут, реже - часов.

Предлагаю автоматизировать этот процесс. Пусть перевод по шаблону проходит все также без ввода СМС кода, но в истории платежей и переводов в ИБ пусть появляется кнопочка напротив каждого принятого, но еще не исполненного перевода, и чтобы при нажатии на данную кнопочку клиенту на телефон отправлялся бы СМС код. После ввода этого кода в ИБ пусть АБС сама отменяет перевод. Ну и потом пусть приходит СМС с сообщением, что отзыв платежного поручения на перевод денег на такую то сумму принят банком, деньги будут возвращены на счет тогда то.

Это позволит ускорить возврат денег, а также будет экономить трудозатраты банка, равно как и время клиента. В некоторых случаях, когда перевод по шаблону совершается непосредственно перед очередным банковским рейсом, мгновенно переданное в банк заявление на отзыв перевода позволит спасти деньги от нежелательного перевода. Все же дозвониться в банк или написать письмо - это дольше, чем нажать на кнопку в ИБ и ввести СМС код.
6

Комментарии 6

kazzman
#
Не буду оригинальным, если опять сошлюсь на реализацию интернет банка Авангарда. Казалось бы не нужная функция, но однажды воспользовался! Удобно и просто.
Totoreal
#
Я бы добавил бы такую же возможность и на внутрибанковский переводперевод
dmitrmax
#
Антон (Totoreal) пишет:
Я бы добавил бы такую же возможность и на внутрибанковский переводперевод


Внутри банка не прокатит. Там деньги практически мгновенно поступают на счёт контрагента.
Тинькофф Банк
#
11.01.2019 в 12:39 статус идеи изменен с «Принято» на «Отклонено»

Здравствуйте.

В связи с изменением сроков отправки переводов отмена более не представляется возможной.

С уважением,
Тинькофф Банк.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.