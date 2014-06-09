Вход
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «Сбербанк России»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар Виктория Никипорец (М20)
09.06.2014 23:38 #
Ждет рассмотрения

Благодарность

Хочу выразить свою благодарность консультанту по банковским продуктам Тарсакову Никите Михайловичу, работающему в Вернадском отделении ВСП 1573 Московского сбербанка РФ (ул. Плющиха д. 42). Замечательный человек и компетентный сотрудник, я думаю эту точку зрения разделят многие люди пользующиеся услугами банка, особенно местное население которое знает его по имени и от души приветствует. Он всегда спокоен и вежлив, любезно ответит на любой вопрос, терпеливо объяснит пожилому человеку столько раз, сколько потребуется, пока тот не поймёт. Хочется чтобы руководство отметило его добросовестную и качественную работу.
С уважение житель Хамовников.


0

Комментарии

Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.