Ждет рассмотрения

Благодарность

Хочу выразить свою благодарность консультанту по банковским продуктам Тарсакову Никите Михайловичу, работающему в Вернадском отделении ВСП 1573 Московского сбербанка РФ (ул. Плющиха д. 42). Замечательный человек и компетентный сотрудник, я думаю эту точку зрения разделят многие люди пользующиеся услугами банка, особенно местное население которое знает его по имени и от души приветствует. Он всегда спокоен и вежлив, любезно ответит на любой вопрос, терпеливо объяснит пожилому человеку столько раз, сколько потребуется, пока тот не поймёт. Хочется чтобы руководство отметило его добросовестную и качественную работу.

С уважение житель Хамовников.







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