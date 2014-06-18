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Ответный звонок в банк при пропущенном из банка

Т.к. сотовый телефон не всегда включен или находится в зоне действия сети, то бывают ситуации пропуска звонка из банка. Ответный звонок в банк смысла не несет т.к. номер многокональные и операторы Call-центра не знают, кто из сотрудников звонил. Обычно, в банках перезванивать особо не принято, а звонок может содержать обоюдоважную информацию. Поэтому предлагаю в таком случае фиксировать попытку неким N и высылать клиенты sms или e-mail: "Просьба перезвонить в банк, N", а оператор по названному N будет соединять с исходным сотрудником.

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