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Друзья банка «Авангард»
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Аватар А Е (АЕ_)
18.06.2014 22:21 #
Ждет рассмотрения

Ответный звонок в банк при пропущенном из банка

Т.к. сотовый телефон не всегда включен или находится в зоне действия сети, то бывают ситуации пропуска звонка из банка. Ответный звонок в банк смысла не несет т.к. номер многокональные и операторы Call-центра не знают, кто из сотрудников звонил. Обычно, в банках перезванивать особо не принято, а звонок может содержать обоюдоважную информацию. Поэтому предлагаю в таком случае фиксировать попытку неким N и высылать клиенты sms или e-mail: "Просьба перезвонить в банк, N", а оператор по названному N будет соединять с исходным сотрудником.
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Комментарии 2

Shurf
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Поддерживаю! Идея правильная вообще для всех банков, но Авангард, как банк продвинутый, на мой взгляд имеет больше шансов её реализовать smile:) Я вот при перемещении по офису стараюсь телефон с собой носить, но есть места, в которые брать с собой телефон не очень удобно smile:D
rdc
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Оператор по этому номеру не нужен вовсе. Соединение с исходным сотрудником можно выполнить автоматически, если совпал номер звонящего с номером, на который исходно звонили.
Если номер неизвестен (например, при пропуске звонка из другой страны и перезвона обратно из скайпа) - предлагать донабрать тоном номер, куда звонили.
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