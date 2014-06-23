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Аватар Сергей Вавилов (vavy25020)
23.06.2014 12:01 #
Ждет рассмотрения

API для СбербанкОнлайна

Есть какой-то способ автоматизировать получение и разбор детализаций? Может API какой-то?... Может даже платное?.....
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