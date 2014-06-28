Ждет рассмотрения

Давайте станем богаче.

Очень часто по электронной почте приходят очень выгодные предложения.

1.Выигрыши в интернет лотереях.

2.Распорядиться деньгами умирающего человека,на благотворительные цели.

Но для получения этих денег нужно перевести определенную сумму. Очень часто это бывают "Нигерийские письма".

Может создадим организацию которая бы страховала, проверяла источник сообщений и хранила "черный список" отправителей этих сообщений.

Давайте вместе подумаем над этой проблемой.

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