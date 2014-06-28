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Аватар Андрей Троицкий (Korvet1)
28.06.2014 00:58 #
Ждет рассмотрения

Давайте станем богаче.

Очень часто по электронной почте приходят очень выгодные предложения.
1.Выигрыши в интернет лотереях.
2.Распорядиться деньгами умирающего человека,на благотворительные цели.
Но для получения этих денег нужно перевести определенную сумму. Очень часто это бывают "Нигерийские письма".
Может создадим организацию которая бы страховала, проверяла источник сообщений и хранила "черный список" отправителей этих сообщений.
Давайте вместе подумаем над этой проблемой.
4

Комментарии 4

Korvet1
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В принципе это может быть и НКО.Для регистрации требуется 18 млн. долларов.
Korvet1
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Сейчас отнес файл на 17.5 млн.долларов в Россельхозбанк.Для получения нужно перевести 140 долларов.Посмотрим что будет завтра.
Korvet1
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Общаться со мной управляющая отказалась, ссылаясь на инструкцию.Обратился за помощью в антикоррупционный комитет им.Сталина http://beyvora.ru/.Посмотрим насколько он эффективен.
Korvet1
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Письмо сегодня пришло повторно.После праздников буду что то думать.
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