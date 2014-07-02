Реализовано

дочерние карты мастеркард с технологией NFC

Прочитал с интересом о новом проекте РС, Самсунг и Мастеркард о мобильном приложении с предоплаченными картами NFC. Предлагаю паралельно развивать проект "дочерних" карт банка от Мастеркард с технологией NFC на базе симкарт телефонов от МТС. Это может быть достатрчно массовый проект. Например: у меня есть Аэрофлот Мастеркард Голд и телефон МТС с функцией NFC. С удовольствием бы пользовался собственной такой дочерней картой в телефоне параллельно с основной, где удобно и необходимо.

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