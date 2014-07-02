Реализовано
дочерние карты мастеркард с технологией NFC
Прочитал с интересом о новом проекте РС, Самсунг и Мастеркард о мобильном приложении с предоплаченными картами NFC. Предлагаю паралельно развивать проект "дочерних" карт банка от Мастеркард с технологией NFC на базе симкарт телефонов от МТС. Это может быть достатрчно массовый проект. Например: у меня есть Аэрофлот Мастеркард Голд и телефон МТС с функцией NFC. С удовольствием бы пользовался собственной такой дочерней картой в телефоне параллельно с основной, где удобно и необходимо.
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Комментарии 3
Благодарю за обращение! Карту с технологией NFC можно оформить как дополнительную к основной карте. Информация по картам такого типа размещена на сайте Банка по адресу http://www.rsb.ru/cards/nfc/
С уважением,
Соколова Дарья
ЗАО «Банк Русский Стандарт»