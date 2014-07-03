Альтернативный метод аутентификации пользователя в ИБ

Отклонено

Было бы интересно увидеть ещё один метод аутентификации (помимо SMS) как в ИБ, так и в мобильном ИБ - через Google Authenticator. Уровень защищенности остаётся тот же (программа привязывается к телефону, т.е. посмотреть код может только владелец - как и SMS), но при этом для работы программы не требуется ни интернет, ни сотовая связь (у всех бывает ситуация, например - телефонный номер заблокировали даже на входящие, нужно срочно пополнить счёт, чтоб его разблокировать, а смс получить невозможно). Причём сделать так, чтобы метод аутентификации - SMS или GA - мог выбрать пользователь, непосредственно перед входом в ИБ. Знаю как минимум один банк, в котором успешно реализован такой подход, и реализация его в Вашем банке только лишний раз покажет уровень инновационностиСпасибо за внимание.