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Аватар Ирина Кутерева (И757)
07.07.2014 22:19 #
Ждет рассмотрения

Gif

На сайте не работают аватары формата Gif, хотя загружаются.
Есть предложение, чтобы они работали, будет интереснее.
Спасибо.
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