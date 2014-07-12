Компенсация трат за ж\д транспорт милями по All Airlines

Отклонено

Здрасте.Почему бы не ввести возможность компансации трат по направлению ж\д трат милями?Так, например, в банке Авангард, РСБ мили можно потратить и на отели, авиа и на железнодорожные траты.Из-за того, что в ТКС нельзя иметь 2 кредитные карты, как давний обладатель классической КК, для компенсации авиа направлений и отелей приходится пользоваться продуктами других банков, привязанных к определенным кобрендам, что ОЧЕНЬ неудобно, а для ж\д и ресторанов - Вашим продуктом.Получилась бы хорошая универсальная "карта-киллер"