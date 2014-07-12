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Аватар RuN@L_Sh
12.07.2014 22:12 #
Отклонено

Компенсация трат за ж\д транспорт милями по All Airlines

Здрасте.
Почему бы не ввести возможность компансации трат по направлению ж\д трат милями?
Так, например, в банке Авангард, РСБ мили можно потратить и на отели, авиа и на железнодорожные траты.
Из-за того, что в ТКС нельзя иметь 2 кредитные карты, как давний обладатель классической КК, для компенсации авиа направлений и отелей приходится пользоваться продуктами других банков, привязанных к определенным кобрендам, что ОЧЕНЬ неудобно, а для ж\д и ресторанов - Вашим продуктом.
Получилась бы хорошая универсальная "карта-киллер" smile:)
4

Комментарии 4

alexandr01
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Я ЗА!!! Отличная идея RuNaL_Sh smile:)
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