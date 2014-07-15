Принудительное сообщение банком КЛ по КК до ее активации.

На данный момент большое количество жалоб на банк (как в местном Народном Рейтинге, так и на сторонних ресурсах) связано с тем, что клиенты активируют полученные КК до того, как интересуются назначенным им КЛ. Да, узнать КЛ до активации проблем не составляет, однако, как показывает практика у многих это все-таки вызывает проблему.
С целью исключения подобных ситуаций и снижения не совсем справедливого со стороны клиентов недовольства предлагаю банку:
1. При звонке в ЦОК клиентом с целью активации КК обязать сотрудников банка в принудительном порядке сообщать клиентам КЛ до момента фактической активации карты.
2. Доработать форму активации карты на сайте https://www.tcsbank.ru/activate/
таким образом, чтобы после ввода данных клиентом указывался КЛ и требовалось подтверждение согласия с ним клиента.
Комментарии 6
тогда клиент не сможет сказать, что он что-то не услышал
К сожалению, не пойдет. Систему получения пин-кода включают уже после того, как сотрудник активирует карту. Я доп. карту получал дебетовую, звонил по поводу активации и получения пина. У ТКС поломался пиногенератор, карту активировали, а по поводу пина попросили дождаться СМС с об устранении проблем. СМСка пришла минут через 30, но карту можно было использовать в ТСП. С КК такая же ситуация, я думаю.
Поэтому имеет смысл озвучивать лимит после идентификации клиента, но до активации карты и переключения на систему генерации пина.
Передали пожелание коллегам, не уверены, что согласятся на реализацию именно в предложенном виде, но постараемся "продавить" необходимость изменений в целом.
Полистать тот же народный рейтинг, десятки отзывов "Активировал, списали комиссию, а там 3(4, 10) тысяч рублей. Плохой, плохой банк". Ну и по методу "либо хорошо, либо никак" и сразу "кол" в качестве оценки. Я понимаю, что с "колами" тех же должников-неплательщиков, обиженных на то, что от них требуют долги, ничего сделать нельзя в принципе, но с торопыгами-активаторщиками нужно бороться. Имидж, мне кажется, важнее получения банком комиссии за годовое обслуживание, которая все равно уйдет на раздувание штата отдела претензионной работы, который будет разруливать жалобы торопыг. Да и вам работы меньше, сто раз объяснять одно и тоже.