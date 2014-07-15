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Аватар Alexvolk2013 (alexandr01)
15.07.2014 22:37 #
Реализовано

Лимит на "Операции в других кредитных учреждениях"

Доброе время суток. Прошу банк рассмотреть возможность установки лимитов на операции в других кредитных организациях Очень много людей, даже на портале банки.ру, сталкивались в проблемой когда вроде бы невинная покупка оборачивалась штрафами, так как проходила как "Операция в других кред. орг". Было бы отлично, если бы в ИБ можно было запретить совершать такие операции по карте. Думаю многие клиенты были бы рады такой возможности.
С уважением, Александр.
4

Комментарии 4

Gilmut
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Тинькофф_Кредитные Системы пишет:
15.07.2014 в 22:46 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»

Сколько можно рассматривать, давно пора уже принять этот лимит.
Тинькофф Банк
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Рекомендуем пользоваться лимитом на снятие наличных в сутки. Операции снятия наличных, исходящий перевод с карты на карту другого банка, операции в других кредитных организациях влияют на лимит на снятие наличных в сутки.
Тинькофф Банк
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01.05.2018 в 11:55 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Реализовано»
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