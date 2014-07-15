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Реализовано

Лимит на "Операции в других кредитных учреждениях"

Доброе время суток. Прошу банк рассмотреть возможность установки лимитов на операции в других кредитных организациях Очень много людей, даже на портале банки.ру, сталкивались в проблемой когда вроде бы невинная покупка оборачивалась штрафами, так как проходила как "Операция в других кред. орг". Было бы отлично, если бы в ИБ можно было запретить совершать такие операции по карте. Думаю многие клиенты были бы рады такой возможности.

С уважением, Александр.

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