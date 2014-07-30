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Ждет рассмотрения

КБ при покупке билетов

Предлагаю сделать при покупке билетов и гостиниц возможность отключения автоматического возврата КБ на счет.



Многие покупают билеты и заказывают гостиницы через интернетбанк при планировании поездки в командировку и нет смысла делать билет дешевле, так как в этом случае все оплачивается (и создает определенные трудности при отчете, так как на маршрутной квитанции написана одна сумма, а по банку проходит другая), другое дело если билет приобретается в личных целях.

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