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Аватар Герман (inetrzn)
30.07.2014 16:50 #
Ждет рассмотрения

КБ при покупке билетов

Предлагаю сделать при покупке билетов и гостиниц возможность отключения автоматического возврата КБ на счет.

Многие покупают билеты и заказывают гостиницы через интернетбанк при планировании поездки в командировку и нет смысла делать билет дешевле, так как в этом случае все оплачивается (и создает определенные трудности при отчете, так как на маршрутной квитанции написана одна сумма, а по банку проходит другая), другое дело если билет приобретается в личных целях.
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Комментарии 2

*Колян*
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готов принять на свой счет КБ предложившего данную нелепую идею
inetrzn
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может я высказался неправильно, но в World КБ начисляется на операцию и тут же списывается на нее же. Речь идет именно про это.
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