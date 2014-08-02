Ждет рассмотрения

Удобство Мобильного банка и Интернет банка.(ПРОСТО,БЫСТРО,УДОБНО И БЕЗОПАСНО!)

Направьте данное письмо руководству и разработчикам пожалуйста. С двумя новшествами:

1. В мобильном банке нет возможности создавать шаблоны для оплаты мобильного.(только через ИБ-согласитесь это неудобно очень)

2. Сделайте в мобильном банке выбор номера из телефонной книги, для увеличения объема оплат и удобства

Чтобы завести шаблон в мобильном банке приходится сперва создавать его в ИБ, это очень неудобно! Вы сами пользуетесь ИБ и Мобильным банком? Пробуйте и оцените насколько это неудобно! Постоянно изменяете интерфейс ИБ, а толку мало(Нам нужен функционал, удобство), надо делать чтобы было удобно и безопасно! (ПРОСТО,БЫСТРО,УДОБНО И БЕЗОПАСНО! - Вот такой слоган для Вашего ИБ и мобильного банка должен быть!)

0