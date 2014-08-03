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Изменение даты платежа по кредиту

В Ситибанке датой платежа по кредиту автоматически становится дата одобрения кредита. В моём случае дата одобрения кредита точно совпала с датой выдачи зарплаты. Это не очень удобно, т.к. даже задержка зарплаты на один день приведёт к возникновению просрочки. Звонил в Ситифон с просьбой сдвинуть дату погашения кредита на несколько дней вперёд. Был уверен, что такая возможность должна быть, ведь по кредитной карте можно изменить дату формирования выпискию В ответ услышал, что для кредитов такой возможности не предусмотрено.



Сделайте, пожалуйста, возможность менять дату погашения кредита.

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