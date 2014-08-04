Вход
  • Предложить идею
  • Вступить в сообщество
  • Правила сообщества
Друзья «Банки.ру»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар 270787
04.08.2014 17:48 #
Ждет рассмотрения

Системы управления корпоративными финсами

Добавить ветку форума "Системы управления корпоративными финансами" - очень часто подобные сервисы функционируют на стороне банка.
0

Комментарии

Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.