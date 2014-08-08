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Группировка платежей по контрагентам в системе Сбербанк ОнЛ@йн

Предлагаю в Сбербанк ОнЛ@йн реализовать вкладку Мои контрагенты.



Как только пользователь системы производит платеж в адрес любого возможного контрагента, получатель данного платежа тут же автоматически должен появляться на вкладке Мои контрагенты. Это позволит в последующем быстро найти контрагента, которому пользователь системы когда – либо переводил платеж.



Как только пользователь получает платеж в свой адрес от любого контрагента, контрагент тут же автоматически попадает на вкладку Мои контрагенты. Это позволит пользователю системы сделать «ответный» платеж контрагенту.



Обязательной функцией должно стать отражение взаиморасчетов по выбранному контрагенту за удобный пользователю системы период.



Данный способ должен стать альтернативой существующей громоздкой системы поиска в списке всех выполненных операций.

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