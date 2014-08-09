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Возможность уменьшения лимита кредитной карты в системе Сбербанк ОнЛ@йн

Предлагаю в системе Сбербанк ОнЛ@йн реализовать возможность уменьшения лимита кредитной карты. Сегодняшнее положение дел на рынке потребительского кредитования уже само требует введения среди населения культуры потребления заемных средств. Операция уменьшения кредитного лимита в рамках наличия доступных средств на счете карты должно быть доступно в любом количестве в любое время. Реализуйте принцип «Оплатил ежемесячный платеж – уменьшил на эту сумму кредитный лимит», тем самым клиент закрыл себе возможность повторного расходования заемных средств. Для банка это выгодно тем, что такой заемщик потенциально будет более дисциплинирован и в дальнейшем обратится в тот банк, который предлагает ему во всех смыслах честные услуги.



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