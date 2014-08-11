набор точки и запятой

при наборе сумм только в Интернет-банке ТКС есть проблема: точка и запятая набирается с трудом и только в одной раскладке. То есть программеры заблокировали набор символов.
Из-за этого можно перевести сумму в 100 раз большую. У ж лучще бы не блокировали и печатались символы "/?юЮбБ<>" которые находятся на клавишах.
Предложение: чтобы программеры при нажатии на клавиатуре КЛАВИШ с точкой и запятой в числовых полях пропечатывали их или не блокировали набор символов.
Побочное предложение: уволить тестировщика Интернет-банка и взять нового из другого отдела. Разработчики ИБ походу в ИБ не работают, из-за этого в ИБ постоянные проблемы: то на на старых iOS мобильный банк перестает работать, налоговые платежи постоянно неработоспособны.
Комментарии 2
Если с запятой затруднительно, то предлагали иную идею, даже ещё лучше - сделать отдельное поле для копеек, как у QIWI, например