набор точки и запятой

Отклонено

при наборе сумм только в Интернет-банке ТКС есть проблема: точка и запятая набирается с трудом и только в одной раскладке. То есть программеры заблокировали набор символов.Из-за этого можно перевести сумму в 100 раз большую. У ж лучще бы не блокировали и печатались символы "/?юЮбБ<>" которые находятся на клавишах.Предложение: чтобы программеры при нажатии на клавиатуре КЛАВИШ с точкой и запятой в числовых полях пропечатывали их или не блокировали набор символов.Побочное предложение: уволить тестировщика Интернет-банка и взять нового из другого отдела. Разработчики ИБ походу в ИБ не работают, из-за этого в ИБ постоянные проблемы: то на на старых iOS мобильный банк перестает работать, налоговые платежи постоянно неработоспособны.