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Аватар Валерий Сорокин (sorvall)
11.08.2014 16:26 #
Отклонено

Современные системы оценки лояльности посетителей

Добрый день!
Вы задумывались как оценить обслуживание Ваших клиентов в режиме он-лайн?
Наверняка такая идея возникала неоднократно, ведь все делается для клиента и его удобства.
Возможно для Вас будет интересна система которая успешно работает - это система WSup - сочетание терминалов для оценки лояльности и приложения администратора для анализа полученных данных.
Более подробнее вы можете узнать по info@wsup-api.ru и Здесь
4

Комментарии 4

Соколова Дарья
#
25.08.2014 в 19:11 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Соколова Дарья
#
Добрый день!

Благодарим Вас за предложение.
Информация была передана в ответственное подразделение. В случае заинтересованности мы непременно обратимся по указанному адресу электронной почты.

С уважением,
Соколова Дарья
ЗАО «Банк Русский Стандарт»
Соколова Дарья
#
26.08.2014 в 13:13 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Отклонено»
Соколова Дарья
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Уважаемый Валерий!

На текущий момент внедрение указанной Вами системы не планируется, однако информация была принята Банком к сведению и может быть учтена в дальнейшем.


С уважением,
Соколова Дарья
ЗАО «Банк Русский Стандарт»
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