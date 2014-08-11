Современные системы оценки лояльности посетителей

Добрый день!
Вы задумывались как оценить обслуживание Ваших клиентов в режиме он-лайн?
Наверняка такая идея возникала неоднократно, ведь все делается для клиента и его удобства.
Возможно для Вас будет интересна система которая успешно работает - это система WSup - сочетание терминалов для оценки лояльности и приложения администратора для анализа полученных данных.
Более подробнее вы можете узнать по info@wsup-api.ru и Здесь
Комментарии 4
Благодарим Вас за предложение.
Информация была передана в ответственное подразделение. В случае заинтересованности мы непременно обратимся по указанному адресу электронной почты.
С уважением,
Соколова Дарья
ЗАО «Банк Русский Стандарт»
На текущий момент внедрение указанной Вами системы не планируется, однако информация была принята Банком к сведению и может быть учтена в дальнейшем.
С уважением,
Соколова Дарья
ЗАО «Банк Русский Стандарт»