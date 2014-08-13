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Аватар rfgbnfy
13.08.2014 12:31 #
Отклонено

Просьба

Извиняюсь заранее , что у меня не идея , а просьба не удалять из истории очень хорошие комментарии типа "Как это здорово,
когда чиновники берут взятки, учителя не учат, врачи не лечат......" Хотел показать этот комментарий приятелям, а его уже нет.
Очень прошу, если это в Ваших силах.
2

Комментарии 2

pqline
#
Добрый день! Вы правы, это площадка для текстов с идеями, которые наши пользователи хотят донести до нас. Просьбы, подобного рода, желательно размещать, кликая на кнопку "Сообщить модератору" по конкретной ссылке, либо в профильных ветках форума. Любые действия модераторы согласовывают с нашими Правилами общения, внутренними регламентами и законами Российской Федерации. Совершенно определенно, что мы не можем оставить текст, который противоречит концепции наших интерактивов.

На вкус на цвет, товарища нет. Лично для меня данные изречения не являются информативными и полезными. Да и Ваши приятели вряд ли останутся в восторге от подобных комментариев, если я правильно понял смысл приведенных Вами примеров.
ardneh
#
19.09.2014 в 16:43 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
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