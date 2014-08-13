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Отклонено

Просьба

Извиняюсь заранее , что у меня не идея , а просьба не удалять из истории очень хорошие комментарии типа "Как это здорово,

когда чиновники берут взятки, учителя не учат, врачи не лечат......" Хотел показать этот комментарий приятелям, а его уже нет.

Очень прошу, если это в Ваших силах.

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