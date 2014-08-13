Отклонено
Просьба
Извиняюсь заранее , что у меня не идея , а просьба не удалять из истории очень хорошие комментарии типа "Как это здорово,
2
когда чиновники берут взятки, учителя не учат, врачи не лечат......" Хотел показать этот комментарий приятелям, а его уже нет.
Очень прошу, если это в Ваших силах.
Комментарии 2
На вкус на цвет, товарища нет. Лично для меня данные изречения не являются информативными и полезными. Да и Ваши приятели вряд ли останутся в восторге от подобных комментариев, если я правильно понял смысл приведенных Вами примеров.