Есть конечно именная УЭК. Но считаю, что неправильно впихивать в карту с такими персональными данными и банковский счёт, если банкомат «скушает» УЭК, то клиент теряет не только инструмент управления своим банковским счётом, но и все другие данные, без которых никуда.