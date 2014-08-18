Сбербанк возобновил выпуск дебетовых карт системы ПРО100. Как обычно сбер выпустил продукт не подумав о важный «мелочах»
Дебетовая карта ПРО100 Стандарт «Личная»
не персонализированная и при этом платная, 300р. в год, хотя те же не персонализированные visa/maestro momentum бесплатные. Как обычно, логика непонятная. Карта системы ПРО100, открываемая в рамках зарплатного проекта — персонализированная. Вот мои предложения.
Если Дебетовая карта ПРО100 Стандарт «Личная»
не персонализированная, то было бы правильнее сделать её бесплатной
. А то получается, что банк «закапывает» свой проект и свою платежную систему, так как клиент будет выбирать бесплатную карту, а не платную, при том, что функционал у visa/maestro momentum шире, всё же это МПС.
Если же банк хочет взимать комиссию за Дебетовая карта ПРО100 Стандарт «Личная»
, то её нужно сделать персонализированной. Ведь есть именные Visa Electron/Maestro и они платные
В идеале было бы хорошо, что бы у клиента был выбор, получать моментальную бесплатную карту или ждать получения именной, платной карты.
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