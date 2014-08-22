Реализовано
управление личными финансами
Добрый день.
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Предлагаю сделать в интернет банке возможность просмотра расходных операций за месяц (или другой любой срок) по карте с группировкой по типам расходов.
Например, все расходы разделить на супермаркеты, расходы на автомобиль (топливо), расходы на здоровье и т.д.
Данный функционал очень удобен для управления личными финансами.
Примеры реализации можно посмотреть во многих интернет банках, например, Сбербанк или Тинькофф Банк.
Спасибо.
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