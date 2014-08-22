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Реализовано

управление личными финансами

Добрый день.

Предлагаю сделать в интернет банке возможность просмотра расходных операций за месяц (или другой любой срок) по карте с группировкой по типам расходов.

Например, все расходы разделить на супермаркеты, расходы на автомобиль (топливо), расходы на здоровье и т.д.

Данный функционал очень удобен для управления личными финансами.

Примеры реализации можно посмотреть во многих интернет банках, например, Сбербанк или Тинькофф Банк.

Спасибо.

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