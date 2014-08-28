Отклонено

Возмещения комиссии другого банка при card2card переводах

Здравствуйте. Недавно у ТКС Банка появилась возможность делать card2card переводы с карт сторонних банков без комиссии со стороны ТКС Банка. Это очень удобная услуга, позволяющая мгновенно перевести зарплату с карты зарплатного проекта на карту ТКС Банка. Однако некоторые банки (Уралсиб, ПСБ и другие) берут за такую операцию комиссию, например у Уралсиба это 1% от перевода.



Я предлагаю ТКС Банку ввести компенсацию таких комиссий. Разумеется это должен быть очень продуманный ход, с проверкой комиссий у конкретных банков, чтобы ушлые пользователи не пытались нажиться на клиентоориентированности банка.



Выгода для пользователей: владельцы карт, чьи банки берут комиссию за эту операцию, смогут переводить свою зарплату без комиссии сразу на карту ТКС Банка.



Выгода для банка: чем проще и лучше способ перевода зарплаты на другую карту, тем большее число пользователей будут пользоваться своими деньгами именно с карты ТКС Банка.

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