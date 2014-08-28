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Аватар Евгений Вильдяев (Aldaron)
28.08.2014 00:08 #
Отклонено

Возмещения комиссии другого банка при card2card переводах

Здравствуйте. Недавно у ТКС Банка появилась возможность делать card2card переводы с карт сторонних банков без комиссии со стороны ТКС Банка. Это очень удобная услуга, позволяющая мгновенно перевести зарплату с карты зарплатного проекта на карту ТКС Банка. Однако некоторые банки (Уралсиб, ПСБ и другие) берут за такую операцию комиссию, например у Уралсиба это 1% от перевода.

Я предлагаю ТКС Банку ввести компенсацию таких комиссий. Разумеется это должен быть очень продуманный ход, с проверкой комиссий у конкретных банков, чтобы ушлые пользователи не пытались нажиться на клиентоориентированности банка.

Выгода для пользователей: владельцы карт, чьи банки берут комиссию за эту операцию, смогут переводить свою зарплату без комиссии сразу на карту ТКС Банка.

Выгода для банка: чем проще и лучше способ перевода зарплаты на другую карту, тем большее число пользователей будут пользоваться своими деньгами именно с карты ТКС Банка.
7

Комментарии 7

AndrewTishkin
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Чтобы это не была совсем уж халява, я бы тогда ввёл запрет на X дней для снятия наличными хотя бы 50% переведённой из того банка суммы, чтобы действительно пользовались деньгами с карты ТКС на оплаты/покупки
Candwer
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Кнопкой "Пополнить" в ИБ ТКС с з/п карты Уралсиба комиссию не взяли.
Aldaron
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Кнопкой "Пополнить" в ИБ ТКС с з/п карты Уралсиба комиссию не взяли.

Андрей


Там просто комиссия позже приходит, сами убедитесь потом smile:)
dmitrmax
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А не пробовали бухгалтерию нагнуть, чтобы вам ЗП сразу на Тинькофф перечисляли?
Тинькофф Банк
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17.12.2018 в 10:41 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Отклонено»
Тинькофф Банк
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Здравствуйте.

Подобных изменений не планируется.

С уважением,
Тинькофф Банк.
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