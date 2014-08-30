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Аватар Стрельников Олег (ois1977)
30.08.2014 02:05 #
Ждет рассмотрения

Частичное досрочное погашение кредита в интернет-банке

Хотелось бы через переписку с банком оставить заявление и сделать частичное досрочное погашение без визита в банк
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