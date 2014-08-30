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Автоматически закрывать Клик Депозит при наступлении даты платежа по кредиту

Допустим, наступает дата очередного платежа по кредиту, нет достаточного количества денег на текущем счете, но есть Клик Депозит, денег на котором достаточно. С целью предотвращения просрочки автоматически закрывать в таких случаях депозит и делать погашение. Если требуется, то подобный режим должен выполняться по заявлению клиента. Поможет предотвратить возникновение просрочек по невнимательности

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