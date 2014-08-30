Отклонено

"Умное" распределение баллов Браво

Почему бы не сделать функцию, которая позволить использовать компенсацию расходов баллами с минимальным остатком.

Нажимаешь - получаешь набор операций, которые можно погасить и показать, сколько баллов останется после возмещения.

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