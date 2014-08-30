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Аватар Андрей Щукин (Dron58)
30.08.2014 11:32 #
Отклонено

"Умное" распределение баллов Браво

Почему бы не сделать функцию, которая позволить использовать компенсацию расходов баллами с минимальным остатком.
Нажимаешь - получаешь набор операций, которые можно погасить и показать, сколько баллов останется после возмещения.
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Комментарии 6

Тинькофф_Кредитные Системы
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Почему бы не сделать функцию, которая позволить использовать компенсацию расходов баллами с минимальным остатком.
Нажимаешь - получаешь набор операций, которые можно погасить и показать, сколько баллов останется после возмещения.


Опишите, пожалуйста, Вашу идею более подробно. Что Вы подразумеваете под "компенсацию расходов баллами с минимальным остатком"?
Dron58
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Опишите, пожалуйста, Вашу идею более подробно. Что Вы подразумеваете под "компенсацию расходов баллами с минимальным остатком"?

Тинькофф_Кредитные Системы


Попробую абстрактно.
Допустим у меня есть 590 баллов. И 5 транзакций, попадающих в категорию, которую можно возместить баллами (кафе, ржд, etc): 44, 126, 88, 214, 172 рубля соответственно.
Если я начинаю компенсировать операции по порядку, то 590-44-126-88-214=118руб, которые я уже не могу использовать в этом месяце.
Если же компенсировать все, кроме 88, то остаток будет 590-44-126-214-172=34руб, что согласитесь, приятнее.

Предложение: кнопка, после нажатия которой, ИБ предлагает список операций к компенсации с минимальным остатком баллов, что эквивалентно максимальной выгоде клиента в текущем месяце. Немного сумбурно, но как могу.
Jediknight
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опишите вообще правила бонусов браво, как ими можно пользоваться?
Тинькофф Банк
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21.09.2017 в 18:39 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Отклонено»
Тинькофф Банк
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Пока такую функцию реализовывать не планируем. Спасибо за обратную связь.
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