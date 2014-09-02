Реализовано

Вид задолженности в личном кабинете

Предлагаю(если это не сложно реализовать) Идею с возможностью видеть два долга по кредитной карте.

Поясню:

Есть задолженность по выписке например от 21.08.2014 - 25 000руб. который нужно погасить до 15.09.2014.

Есть задолженность которая уже после выписки т.е с 22.08.2014. и которая если я пользуюсь карточкой растет до следующей выписки.

Так вот!можно ли сделать одну строку - отражение задолженности согласно выписки.вторую строку - отображение задолженности на текущий момент.Просто не всегда удобно постоянно лезть в выписку и высчитывать сколько мне еще осталось до погашения задолженности в грэйс период если я. например погашаю не одной суммой. А так получается всегда отображается общая задолженность. Которая меняется с моими тратами.

Спасибо за понимание.

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