Реализовано
Вид задолженности в личном кабинете
Предлагаю(если это не сложно реализовать) Идею с возможностью видеть два долга по кредитной карте.
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Поясню:
Есть задолженность по выписке например от 21.08.2014 - 25 000руб. который нужно погасить до 15.09.2014.
Есть задолженность которая уже после выписки т.е с 22.08.2014. и которая если я пользуюсь карточкой растет до следующей выписки.
Так вот!можно ли сделать одну строку - отражение задолженности согласно выписки.вторую строку - отображение задолженности на текущий момент.Просто не всегда удобно постоянно лезть в выписку и высчитывать сколько мне еще осталось до погашения задолженности в грэйс период если я. например погашаю не одной суммой. А так получается всегда отображается общая задолженность. Которая меняется с моими тратами.
Спасибо за понимание.
Комментарии 3
В саму выписку можно не лазать итого - по выписке+ текущие расходы = на текущий момент