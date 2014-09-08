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МСС коды в "Умных деньгах"
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Prickly
08.09.2014 14:41
#
Ждет рассмотрения
МСС коды в "Умных деньгах"
Хотелось бы видеть МСС коды по каждой операции по карте (чтобы владельцы карты All Inclusive не загружали лишний раз поддержку банка
)
7
Комментарии
7
IlyaSSSS
08.09.2014 19:44
#
Почему только в УД? Пускай будут и в обычной выписке по карте.
1
barchi
09.09.2014 11:26
#
Хочется видеть МСС-коды, как в выписке Авангарда. А вообще я отправил Президенту ПСБ письмо с просьбой перенести один МСС-код из одной (неверной) категории кэш-бека в другую (верную)
Вопрос в работе, жду ответа!
0
rty9000
10.09.2014 08:35
#
Поддерживаю. МСС нужен обязательно, как и смена ПИН-кода в банкомате.
1
PAVK
10.09.2014 18:44
#
Предложение поддержал, но можно его довести "до полного блеска". В выписке следует отражать MCC и/или факт будущего начисления кэш-бека. Или отсутствие оного, если не попал в соответствующую категорию. Ну там цветом строки в интернет-выписке или просто "открытым текстом". В принципе, сам по себе MCC не особо интересен. Тут главное - попал или не попал в выбранную категорию. А если ещё и в SMS это указывать, то просто цены ПСБ не будет. Надеюсь, я не слишком много прошу?
1
aego
13.02.2015 00:28
#
Костыль, но хотя бы так
0
obmen86
01.03.2015 08:47
#
Пусть если не MCC введут, то хотя бы поставят отметку в выписке (именно электронной) по операциям по которым будет cashback отметку, например "%". Чтобы люди видели что по той или иной операции будет возврат по cashback
1
sll-tomsk
06.03.2015 04:11
#
Вряд ли МСС первая проблема сервиса УД .
Основная незадача в том, что этот сервис просто теряет кучу проведенных по картам и счетам платежей и переводов.
Я написал об этом в службу поддержки через интернет-банк. Указал - как пример - полные реквизиты пропущенной операции.
Реакция - отписка. Типа, все операции учитываются сервисом автоматически, если они проведены по карте или счету.
То что я конкретные реквизиты указал по операции, которая сервисом не учтена - просто проигнорировано.
За месяц, прошедший с тех пор, я заметил еще 5-6 таких пропусков. Сервис упускает и платежи, сделанные картой в торговой сети, и платежи картой через интернет, и переводы с текущего счета. Ошибками этого сервиса охвачены все типы расходов.
При этом проведенные операции в отчете по каждому конкретному счету или карте отражаются корректно, а УД их пропускает.
Сервис мог бы помогать пользователям контролировать свой бюджет. Но при условии, что операции учитываются систематически, а не от случая к случаю.
0
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Комментарии 7
Основная незадача в том, что этот сервис просто теряет кучу проведенных по картам и счетам платежей и переводов.
Я написал об этом в службу поддержки через интернет-банк. Указал - как пример - полные реквизиты пропущенной операции.
Реакция - отписка. Типа, все операции учитываются сервисом автоматически, если они проведены по карте или счету.
То что я конкретные реквизиты указал по операции, которая сервисом не учтена - просто проигнорировано.
За месяц, прошедший с тех пор, я заметил еще 5-6 таких пропусков. Сервис упускает и платежи, сделанные картой в торговой сети, и платежи картой через интернет, и переводы с текущего счета. Ошибками этого сервиса охвачены все типы расходов.
При этом проведенные операции в отчете по каждому конкретному счету или карте отражаются корректно, а УД их пропускает.
Сервис мог бы помогать пользователям контролировать свой бюджет. Но при условии, что операции учитываются систематически, а не от случая к случаю.