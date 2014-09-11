Без лишних кликов оплата через емайл.

Отклонено

Сегодня перед людьми встаёт такая проблема - стало очень много сервисов в интернете, удобных. Но! На сегодняшний день они не всегда удобно связаны между собой, и людям приходится всё больше делать очень много кликов мышкой, шныряя туда-сюда по разным страницам, копипастить нужную информацию туда-сюда.Назрела новая потребность. В последнее время всё чаще мне (и, конечно не толькомне - миллионам людей) на емайл приходят счета - за телефон, за услуги разныеи тд. )И было бы сказочно удобно если бы возле каждого письма была кнопка "оплатить",нажав которую я сразу бы попадал на страницу оплаты банковской картой - вводномера банковской картой и тд. Реквизиты платежа чтобы туда автоматически приэтом система переносила из первоначального письма - бик банка, назначение платежа,номер счёта. Понимаю что для этого нужно разработать некий небольшой внутреннийформат такого файла, который должен идти вложением в этом письме - в котором вопределённой последовательности были занесены эти реквизиты, чтобы системакорректно заполняла бланк оплаты. Но, как мне представляется - разработкатакого формата и небольшая реклама по его внедрению среди всех, рассылающихквитанции по оплате - не слишком трудозатратно и стоимость этой разработки инебольшой электронно-рекламной компании - на самом деле копейки.Сейчас же миллионам людей при получении таких писем приходится делать миллиардылишних кликов - открыть письмо - открыть сайт банка - закопипастить туда номерсчёта - опять вернуться в квитанцию, закопипастить бик банка - ещё раз этопроделать, закопипастить назначение платежа - и это ещё хорошо если дополнительныхреквизитов не надо заполнять, и так каждый месяц. Прикрутив же такую системумоментальной оплаты через банковскую карту - Вы несказанно облегчите ежемесячную рутиннуюоплату миллионам людей, и сильно поднимите ценность Вашего емайл-сервиса в глазахпользователей.Особенно если при этом вдобавок сделаете настройки - какой именно картой оплачиватькаждый раз (я например стабильно оплачиваю с одной-двух карт), чтобы можно было одинраз заполнить реквизиты карты - имя, срок действия, всё кроме CVV кода например - ауж CVV код, 3 цифры - каждый раз заново вводить, чтобы мошенники не могливоспользоваться. Хотя сейчас всё равно уже почти все банки внедрили системуподтверждения СМС-паролем, поэтому и авто-заполнение CVV кода не слишком поможетмошенникам при такой оплате стырить денег.Понимаю, что это обращение не совсем к банку, а скорее к Майл.ру - но прошу с Вашей стороны обратиться к порталу Майл.ру с предложением внедрить такую разработку. Я им своё предложение послал, но не уверен что они достаточно оперативно отреагируют, если с Вашей стороны ещё обратитесь - может быстрее дело произойдёт. Во всяком случае, организовав такой сервис - Вы очень порадуете (притом забесплатно, без дополнительных значительных трат) своих клиентов!