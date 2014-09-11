Без лишних кликов оплата через емайл.

Сегодня перед людьми встаёт такая проблема - стало очень много сервисов в интернете, удобных. Но! На сегодняшний день они не всегда удобно связаны между собой, и людям приходится всё больше делать очень много кликов мышкой, шныряя туда-сюда по разным страницам, копипастить нужную информацию туда-сюда.
Назрела новая потребность. В последнее время всё чаще мне (и, конечно не только
мне - миллионам людей) на емайл приходят счета - за телефон, за услуги разные
и тд. )
И было бы сказочно удобно если бы возле каждого письма была кнопка "оплатить",
нажав которую я сразу бы попадал на страницу оплаты банковской картой - ввод
номера банковской картой и тд. Реквизиты платежа чтобы туда автоматически при
этом система переносила из первоначального письма - бик банка, назначение платежа,
номер счёта. Понимаю что для этого нужно разработать некий небольшой внутренний
формат такого файла, который должен идти вложением в этом письме - в котором в
определённой последовательности были занесены эти реквизиты, чтобы система
корректно заполняла бланк оплаты. Но, как мне представляется - разработка
такого формата и небольшая реклама по его внедрению среди всех, рассылающих
квитанции по оплате - не слишком трудозатратно и стоимость этой разработки и
небольшой электронно-рекламной компании - на самом деле копейки.
Сейчас же миллионам людей при получении таких писем приходится делать миллиарды
лишних кликов - открыть письмо - открыть сайт банка - закопипастить туда номер
счёта - опять вернуться в квитанцию, закопипастить бик банка - ещё раз это
проделать, закопипастить назначение платежа - и это ещё хорошо если дополнительных
реквизитов не надо заполнять, и так каждый месяц. Прикрутив же такую систему
моментальной оплаты через банковскую карту - Вы несказанно облегчите ежемесячную рутинную
оплату миллионам людей, и сильно поднимите ценность Вашего емайл-сервиса в глазах
пользователей.
Особенно если при этом вдобавок сделаете настройки - какой именно картой оплачивать
каждый раз (я например стабильно оплачиваю с одной-двух карт), чтобы можно было один
раз заполнить реквизиты карты - имя, срок действия, всё кроме CVV кода например - а
уж CVV код, 3 цифры - каждый раз заново вводить, чтобы мошенники не могли
воспользоваться. Хотя сейчас всё равно уже почти все банки внедрили систему
подтверждения СМС-паролем, поэтому и авто-заполнение CVV кода не слишком поможет
мошенникам при такой оплате стырить денег.
Понимаю, что это обращение не совсем к банку, а скорее к Майл.ру - но прошу с Вашей стороны обратиться к порталу Майл.ру с предложением внедрить такую разработку. Я им своё предложение послал, но не уверен что они достаточно оперативно отреагируют, если с Вашей стороны ещё обратитесь - может быстрее дело произойдёт. Во всяком случае, организовав такой сервис - Вы очень порадуете (притом забесплатно, без дополнительных значительных трат
) своих клиентов!
Комментарии 3
На стороне банка это могло бы действовать так: пользователю выдается почтовый адрес, что-то вроде random@tinkoff.ru на который он может пересылать письма со счетами: распознавания типичных писем от больших компаний, вроде МГТС или Моэнергосбыта, действительно решаемая задача. И вот после пересылки писем на адрес ТКС, реквизиты обрабатываются и необходимая сумма списывается со счета.